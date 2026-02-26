Der KI-Wettlauf beginnt: Diese 3 Giganten kämpfen um die Gunst von OpenAI

Amazons Plan, bis zu 50 Milliarden US-Dollar in OpenAI zu investieren, könnte davon abhängen, ob der KI-Entwickler an die Börse geht oder einen Meilenstein im Bereich der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) erreicht, berichtete The Information am Mittwoch. Dem Bericht nach würde Amazon im Rahmen von noch zu verhandelten Bedingungen 15 Milliarden US-Dollar im Voraus investieren. Weitere 35 Milliarden US-Dollar, ob OpenAI, das von Microsoft unterstützt wird, entweder einen Meilenstein im Bereich der künstlichen allgemeinen Intelligenz erreicht oder einen Börsengang anstrebt.

Außerdem planen mit SoftBank und Nvidia zwei weitere Unternehmen große Investitionen in OpenAI. Demnach wollen die Firmen jeweils 30 Milliarden US-Dollar in drei Tranchen über das Jahr 2026 verteilt investieren, wie Reuters berichtet. Der Bericht konnte von Reuters nicht umgehend verifiziert werden. OpenAIs Börsengang könnte bereits Ende 2026 stattfinden und das Unternehmen mit bis zu einer Billion US-Dollar bewerten.

Seit längerer Zeit bemühen sich große Technologieunternehmen und Investoren darum, engere Beziehungen zum KI-Unternehmen einzugehen und denken, dass dies ihnen einen Wettbewerbsvorteil im KI-Wettlauf verschafft.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion