NVIDIA - Aktie im Rampenlicht - 26.02.2026

Mit einer Performance von +1,29 % konnte die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +1,18 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 167,84€, mit einem Plus von +1,29 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei NVIDIA einen Gewinn von +9,46 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +4,92 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,23 % 1 Monat +6,77 % 3 Monate +9,46 % 1 Jahr +34,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidia-Aktienkursentwicklung und Bewertung: Diskussionen über potenzielle Korrekturen unter 100 Euro, technische Marken um 210–230 USD, sowie Sichtweisen zu fundamentalen Treibern wie AI-Nachfrage, Margen und China-Risiken; zudem wird Risikomanagement mit Stop-Loss betont und ein langfristiges Wachstumsszenario wie ein möglicher Cisco-Moment diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,07 Bil. € wert.

Starkes Wachstum, hoher Cashflow, solide operative Basis – eigentlich spricht vieles für die Telekom. Doch in der Bilanz 2025 steckt ein Punkt, der nicht ins Bild passt. Anleger fragen sich: Wie stabil ist die Story wirklich?

Die Börsen in Japan, Australien und Südkorea haben am Donnerstag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Auch insgesamt war die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten überwiegend freundlich. In China und der Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Intel notiert im Minus, mit -0,34 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,39 %. Broadcom verliert -0,07 %

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.