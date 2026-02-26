Elmos Semiconductor - Aktie zieht deutlich an - 26.02.2026

Die Elmos Semiconductor Aktie konnte bisher um +6,48 % auf 149,60€ zulegen. Das sind +9,10 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Elmos Semiconductor Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 149,60€, mit einem Plus von +6,48 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Elmos Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, spezialisiert auf Sensoren und Mikrocontroller. Mit einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Infineon und NXP. Ein starkes F&E-Team und spezialisierte Nischenprodukte bieten Wettbewerbsvorteile.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Elmos Semiconductor über einen Zuwachs von +60,86 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,75 %. Im Jahr 2026 gab es für Elmos Semiconductor bisher ein Plus von +54,23 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,70 % 1 Monat +36,75 % 3 Monate +60,86 % 1 Jahr +112,50 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,63 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos nach Zahlen zum vierten Quartal von 117 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe in einem schwierigen Umfeld stark abgeschnitten, schrieb Amelie …

Elmos bestätigt vorläufige Zahlen für Q4/2025 und gibt einen klaren Wachstumsfokus für 2026 vor: Der Halbleiterspezialist bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr und stellte zugleich seine Kapitalallokationsstrategie mit höherer Dividende …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +0,97 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -0,19 %. ON Semiconductor verliert -0,69 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,75 %.

Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.