    SMT Scharf: Strategie 2026 & Prognose für globales Wachstum im Bergbau

    Der Vorstand stellt die Weichen für die Zukunft: Mit klaren Prognosen bis 2026, strategischer Neuausrichtung und Fokus auf Effizienz und Elektromobilität.

    Foto: SMT Scharf GmbH
    • Vorstand bestätigt 2025‑Prognose: Konzernumsatz 100–120 Mio. EUR, operatives Ergebnis (EBIT) 0,5–2,5 Mio. EUR.
    • Prognose für 2026 verabschiedet: erwarteter Konzernumsatz 95–115 Mio. EUR, EBIT 1–2 Mio. EUR.
    • Strategie 2026 beschlossen: Neuausrichtung des weltweiten Untertage‑ und Tunnelbaugeschäfts mit Fokus auf Effizienz in Lieferketten und Integration der Konzernstandorte.
    • Ausbau der Elektromobilität: Entwicklung und Produktion leichter Elektrofahrzeuge (LEVs) und batteriebetriebener Transportlösungen; Fertigung vorwiegend in China unter Nutzung chinesischer Lithiumbatterien.
    • Stilllegung der kanadischen Tochter RDH Mining; geplante Personalmaßnahmen und Verhandlungen mit Betriebsräten, sozialverträglicher Abbau angestrebt; erwartete Einmaleffekte sind in der 2026‑Prognose berücksichtigt.
    • Operatives Geschäft in Hamm konzentriert sich künftig auf Tunnellogistik und After‑Sales; SMT Scharf AG baut zentrale Stabsfunktionen (Shareholder Engagement, F&E, Beschaffung, Produktqualität, Konzernsynergien) aus.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SMT Scharf ist am 30.03.2026.

    Der Kurs von SMT Scharf lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,18 % im Minus.


    ISIN:DE000A3DRAE2WKN:A3DRAE





    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
