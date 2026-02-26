SMT Scharf: Strategie 2026 & Prognose für globales Wachstum im Bergbau
Der Vorstand stellt die Weichen für die Zukunft: Mit klaren Prognosen bis 2026, strategischer Neuausrichtung und Fokus auf Effizienz und Elektromobilität.
Foto: SMT Scharf GmbH
- Vorstand bestätigt 2025‑Prognose: Konzernumsatz 100–120 Mio. EUR, operatives Ergebnis (EBIT) 0,5–2,5 Mio. EUR.
- Prognose für 2026 verabschiedet: erwarteter Konzernumsatz 95–115 Mio. EUR, EBIT 1–2 Mio. EUR.
- Strategie 2026 beschlossen: Neuausrichtung des weltweiten Untertage‑ und Tunnelbaugeschäfts mit Fokus auf Effizienz in Lieferketten und Integration der Konzernstandorte.
- Ausbau der Elektromobilität: Entwicklung und Produktion leichter Elektrofahrzeuge (LEVs) und batteriebetriebener Transportlösungen; Fertigung vorwiegend in China unter Nutzung chinesischer Lithiumbatterien.
- Stilllegung der kanadischen Tochter RDH Mining; geplante Personalmaßnahmen und Verhandlungen mit Betriebsräten, sozialverträglicher Abbau angestrebt; erwartete Einmaleffekte sind in der 2026‑Prognose berücksichtigt.
- Operatives Geschäft in Hamm konzentriert sich künftig auf Tunnellogistik und After‑Sales; SMT Scharf AG baut zentrale Stabsfunktionen (Shareholder Engagement, F&E, Beschaffung, Produktqualität, Konzernsynergien) aus.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SMT Scharf ist am 30.03.2026.
