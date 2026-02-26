    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Videoausblick

    Trump vor Iran-Attacke, der Krypto-Skandal und das Nvidia-Rätsel!

    Nvidia: das große Problem ist, dass das eigentliche Thema nicht die Zahlen des Chip-Herstellers Nvidia sind, sondern die Frage, wie lange sich die Hyperscaler noch den Kauf dieser Chips werden leisten können!

    Die Trump-Regierung bereitet verbal die Iran-Attacke vor, der Krypto-Skandal um Jane Street wird immer größer - und warum Nvidia trotz vermeintlich bombastischer Zahlen nicht wirklich steigen will: das sind die große Themen heute!  Zunächst Nvidia: das große Problem ist, dass das eigentliche Thema nicht die Zahlen des Chip-Herstellers Nvidia sind, sondern die Frage, wie lange sich die Hyperscaler noch den Kauf dieser Chips werden leisten können! Der Krypto-Skandal um Jane Street - ein Market-Maker und Hochfrequenz-Händler - wird immer größer. Und die Trump-Regierung verschärft die Rhetorik deutlich gegenüber dem Iran (Bedrohung für USA") und bereitet damit die US-Bevölkerung auf die Attacke gegen den Iran vor..

    Hinweise aus Video:

    1. Nvidia-Quartalszahlen stark, Aktie fällt – wo liegt das Problem?

    2. Bitcoin: Bullen-Szenario trotz 1-Billion-Dollar-Crash

     

    Das Video "Trump vor Iran-Attacke, der Krypto-Skandal und das Nvidia-Rätsel! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markus Fugmann
