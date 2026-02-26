GOLDMAN SACHS stuft EON AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 19 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi hält die angestrebte Gewinnsteigerung von 6 Prozent pro Jahr für ein konservatives Szenario. Es sei mehr drin für den Netzbetreiber, sollte sich die Regulierung durch die Politik bessern./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:00 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 19,60EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20,50

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



