GOLDMAN SACHS stuft EON AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 19 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi hält die angestrebte Gewinnsteigerung von 6 Prozent pro Jahr für ein konservatives Szenario. Es sei mehr drin für den Netzbetreiber, sollte sich die Regulierung durch die Politik bessern./ag/bek
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 19,60EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
