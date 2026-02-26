JEFFERIES stuft Flatexdegiro auf 'Hold'
Foto: adobe.stock.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach detaillierten Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Diese enthielten nichts wesentlich Neues, schrieb Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Einige Marktteilnehmer hätten allerdings mit höheren mittelfristigen Zielvorgaben des Brokers gerechnet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 29,48EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
