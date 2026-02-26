JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Craig McDowell attestierte dem Chipausrüster einen starken Auftragseingang. Der Jahresauftakt und der Ausblick auf 2026 seien allerdings schwach, so der Experte in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 24,79EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A. McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,20

Kursziel alt: 25,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



