RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm und die neuen mittelfristigen Ziele des Börsenbetreibers untermauerten gute Wachstumsaussichten, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:04 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 96,50EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Bathurst

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 134

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

