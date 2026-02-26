GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 255 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mehrjährige Wachstumsstory setze sich fort, schrieb Ben Rada Martin am Mittwochabend. Der Konzern bleibe betont flexibel hinsichtlich jeglicher Änderung am europäischen Emissionshandel (ETS)./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,73 % und einem Kurs von 188,5EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ben Rada Martin

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 255

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

