UBS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Trends des Telekomanbieters außerhalb des US-Geschäfts T-Mobile US seien solide, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick impliziere, dass das schwache Gewinnwachstum (Ebitda) im dritten Quartal 2025 auf dem Heimatmarkt ein Ausreißer gewesen sei./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 33,66EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Polo Tang

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,70

Kursziel alt: 35,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



