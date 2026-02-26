UBS stuft Allianz SE auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Neutral" belassen. Eine Reihe kleiner positiver Aspekte sollte den Aktienkurs stützen, schrieb Will Hardcastle in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Alle Segmente des Versicherers hätten die Erwartungen in etwa erfüllt. Der Experte lobte die Solvabilitätsquote./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 378,1EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
