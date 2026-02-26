    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    ROUNDUP

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hensoldt schwimmt dank Rüstungsboom in Aufträgen - Gewinnanstieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungsboom führt Hensoldt zu Auftragsrekord.
    • Aktie fällt: Ausblick schwach, Dividende drückt
    • Ziel 2026: Umsatz: 2,75 Mrd, Marge 18,5-19,0%.
    ROUNDUP - Hensoldt schwimmt dank Rüstungsboom in Aufträgen - Gewinnanstieg
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der weltweite Rüstungsboom hat beim Radar-Spezialisten Hensoldt im vergangenen Jahr für einen Auftragsrekord und einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft gesorgt. "Die geopolitische Lage zwingt Europa zu einer nachhaltigen Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit. Das sehen wir nicht nur in steigenden Budgets, sondern seit dem letzten Halbjahr auch in beschleunigten und konkreten Beschaffungsentscheidungen", sagte Konzernchef Oliver Dörre laut Mitteilung vom Donnerstag im bayerischen Taufkirchen. Analysten hatten sich allerdings mehr von Zahlen und Ausblick erhofft. An der Börse ging es am Morgen abwärts.

    Das im Index der mittelgroßen Unternehmenswerte MDax notierte Papier rutschte im frühen Handel um fast sechs Prozent ab, zuletzt waren es noch rund drei Prozent Abschlag. Damit setzt sich die jüngste Talfahrt weiter fort und das bisherige Jahresplus reduziert sich auf knapp 6 Prozent. Seitdem die Aktie Mitte Oktober 2025 ein Rekordhoch markiert hatte, hat sie aber rund ein Drittel an Wert verloren. Bereits im vergangenen November enttäuschte Hensoldt die Investoren mit seinen Mittelfristprognosen, was zu Kurseinbußen führte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.216,50€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.246,88€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jefferies-Analystin Chloe Lemarie schrieb in einer ersten Einschätzung, der operative Ausblick liege im Mittelpunkt um zwei Prozent unter den Markterwartungen. Auch falle die Dividende enttäuschend aus, und im Schlussquartal habe Hensoldt ebenfalls etwas schwächer abgeschnitten als gedacht - das gelte aber nicht für die Entwicklung beim freien Barmittelfluss und dem Auftragseingang.

    Insgesamt waren nach Angaben von Hensoldt bis Jahresende 2025 Buchungen im Wert von gut 4,7 Milliarden eingegangen, ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Deutschland sei dabei wesentlicher Treiber gewesen. Gefragt waren insbesondere Luftverteidigungsradare, etwa für den Eurofighter. Aber auch im Geschäft mit optischen und optoelektronischen Geräten der Sparte Optronics lief es rund - dort verdoppelten sich die Aufträge, und Hensoldt zog beispielsweise Orders rund um die Kampfpanzer Leopard 2 und das Spähfahrzeug Luchs 2 an Land.

    Der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro zu. Für 2026 konkretisierte der Vorstand seine Ziele und erwartet einen Erlösanstieg auf zirka 2,75 Milliarden Euro. Die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) soll auf 18,5 bis 19,0 Prozent steigen. Analysten waren bisher beim Umsatz etwas optimistischer und lagen mit Blick auf die Marge im Schnitt zuletzt bereits am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite.

    Im vergangenen Jahr hatte Hensoldt seine Profitabilität von zuvor 18,1 auf 18,4 Prozent steigern können. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um knapp 12 Prozent auf 452 Millionen Euro. Den Aktionären winkt nun eine Dividendenerhöhung um 0,05 auf 0,55 Euro./tav/men/stk

    HENSOLDT

    -8,93 %
    -11,96 %
    -17,05 %
    +8,79 %
    +53,53 %
    +146,44 %
    +440,84 %
    +342,47 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 31.271 auf Ariva Indikation (26. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -11,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,55 Mrd..

    HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +22,53 %/+37,51 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die HENSOLDT-Aktie: Debatten über hohe Short-Positionen und deren dämpfende Wirkung auf den Kurs, Unsicherheit, ob die Zahlen am 26.02 einen Anstieg auslösen, positive fundamentale Signale durch Messedynamik, Auftragspotenzial und KI‑Partnerschaften sowie die Vertragsverlängerung des CEO als stabilisierender Faktor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Hensoldt schwimmt dank Rüstungsboom in Aufträgen - Gewinnanstieg Der weltweite Rüstungsboom hat beim Radar-Spezialisten Hensoldt im vergangenen Jahr für einen Auftragsrekord und einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft gesorgt. "Die geopolitische Lage zwingt Europa zu einer nachhaltigen Stärkung seiner …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     