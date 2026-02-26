JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Schwächer als erwartet ausgefallene Umsätze des Betreibers von Internet-Portalen mit Privatkunden könnten am Markt schlecht ankommen, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Ansonsten deckten sich die Zahlen und auch der Ausblick mit den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 66,65EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
