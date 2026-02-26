DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 36,70 auf 34,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten lägen vor allem wegen eines Sondereffekts und höherer Marketingkosten leicht unter dem Konsens, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Konsens dürfte nach dem Ausblick auf 2026 zwar etwas sinken, die mittelfristigen Ziele seien allerdings erhöht worden./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,55 % und einem Kurs von 27,18EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34,80

Kursziel alt: 36,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



