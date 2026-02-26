DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EON AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick bis 2030 sei positiv für die Anlagestory, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Das avisierte Tempo der Gewinnsteigerungen hält er noch für konservativ./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 19,57EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Brand

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



