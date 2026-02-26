    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Zweite ...

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Zweite Bewerbungsphase fÃ¼r Projekte aus der Mitte der Gesellschaft startet / Brossardt: "Wir fÃ¶rdern Nachhaltigkeitsprojekte, die mit Leidenschaft und KreativitÃ¤t Heimat gestalten"
    MÃ¼nchen (ots) - Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. startet in die zweite Bewerbungsphase . Von 01. MÃ¤rz 2026 bis 30. Juni 2026 kÃ¶nnen alle Interessierten ihre Projektideen Ã¼ber die Stiftungshomepage einreichen. "Basis fÃ¼r unser aller Leben sowie fÃ¼r jegliches erfolgreiche Wirtschaften ist ein lebenswertes Umfeld . Der Schutz der natÃ¼rlichen Lebensgrundlagen liegt im unmittelbaren SelbstverstÃ¤ndnis der bayerischen Wirtschaft. Das Thema Nachhaltigkeit steht als Leitgedanke Ã¼ber allem", erklÃ¤rt vbw HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bertram Brossardt, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist, und ergÃ¤nzt: "Nachdem wir im letzten Jahr 18 Projekte aus ganz Bayern unterstÃ¼tzt haben, startet nun die zweite Bewerbungsphase. Die Stiftung fÃ¶rdert vorzugsweise ehrenamtlich getragene Projekte . Gerade in Bayern hat diese Form der gesellschaftlichen Teilhabe eine lange Tradition. Ich bin Ã¼berzeugt: Auch deshalb ist der Freistaat ein so starker Wirtschaftsstandort."

    Unternehmen setzen auf nachhaltige Produkte und nachhaltige Produktion . Das sind wesentliche Elemente zur Sicherung der ZukunftsfÃ¤higkeit der bayerischen Wirtschaft in Zeiten der Transformation. Die vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern ist in ihren Zwecken breit aufgestellt. Unter anderem fÃ¶rdert sie Projekte in den Bereichen Jugend- und Altenhilfe, Wohlfahrt, Natur- und Umweltschutz, Bildung, Heimatpflege, Sport sowie Feuer- und Katastrophenschutz sowie Nachbarschaftsentwicklung. "Mit unserer Stiftung komplettieren wir die AktivitÃ¤ten im Feld der Nachhaltigkeit und wollen ein Zeichen setzen, um Nachhaltigkeitsprojekte aus der Mitte der Gesellschaft zu fÃ¶rdern. Die Stiftung unterstÃ¼tzt gemeinnÃ¼tzige Vorhaben von Einzelpersonen und Organisationen, die mit Leidenschaft und KreativitÃ¤t eine zukunftsfÃ¤hige Heimat gestalten", erlÃ¤uterte Brossardt.

    Die Stiftung ist gemeinnÃ¼tzig und verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen. Insgesamt stehen jÃ¤hrlich bis zu 600.000 Euro zur VerfÃ¼gung, mit denen mehrere mittlere und groÃŸe Projekte in Bayern gefÃ¶rdert werden. Pro Projekt ist eine UnterstÃ¼tzung in einer Spanne zwischen 10.000 und 250.000 Euro mÃ¶glich. Im Dezember findet die offizielle PrÃ¤mierung fÃ¼r die Projekte 2026 statt.

    Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren und zur vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern: https://vbw-slb.de/

