Kissigs Börsengeschichte(n): Am 26.02.1995 ging die Barings Bank Bankrott, nachdem der Derivatehändler Nick Leeson 1,4 Milliarden Dollar der "Bank der Queen" verzockt hatte

Am 26.02.1995 ging die traditionsreiche britische Investmentbank Barings Bank spektakulär bankrott. Ursache waren massive Fehlspekulationen und systematische Manipulationen ihres Derivatehändlers Nick Leeson in Singapur. Der Zusammenbruch gilt bis heute als einer der folgenreichsten Fälle von Kontrollversagen in der modernen Finanzgeschichte. Er offenbarte nicht nur die Risiken des damals expandierenden Derivatehandels, sondern auch gravierende Schwächen in der internen Governance selbst renommierter Finanzinstitute.





Dass es gerade die Barings Bank traf, die den inoffiziellen Titel "die Bank der Queen" trug. von ihrer Gründung bis zu ihrem Zusammenbruch nach, analysiert Leesons Werdegang und Handelsstrategie, untersucht die systematischen Kontrollversäumnisse und bewertet die langfristigen Konsequenzen für das globale Finanzsystem.



