SdK ruft ProReal-Anleiheinhaber zur Interessensbündelung auf
Anleger der ProReal-Anleihen stehen vor wichtigen Entscheidungen: In Hamburg sollen Gläubiger über weitreichende Änderungen ihrer Investments abstimmen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gläubigerversammlungen der ProReal-Gesellschaften ProReal Secur 1–4 finden am 17. und 18.03.2026 in Hamburg statt.
- Betroffen sind Anleihen mit den WKN AE46V, A3E5UP, A3E5UQ, A3E5UR, A30V2Z, A30V3J, A30V20 und A30V3K.
- Vorgeschlagene Änderungen: Laufzeitverlängerung (mit weiterer Verlängerungsoption für die Emittentin) und Option zur Aufschiebung von Zinszahlungen.
- Zweck der Änderungen: Vermeidung sanierungs-/insolvenzrechtlicher Verfahren und Schaffung von Zeit, um laufende Immobilienprojekte 2026 und in den Folgejahren zu verwerten und Darlehen zurückzuzahlen.
- Die SdK lehnt die Beschlussvorschläge ab: Emittentinnen haben unzureichend Finanzinformationen offengelegt, Anlegerinteressen würden nicht ausreichend berücksichtigt (u. a. keine mögliche Teilrückzahlung bei Veräußerungen; negative Erfahrungen mit Soravia/SC Finance Four).
- Die SdK ruft zur Interessensbündelung auf, hat eine Interessengemeinschaft organisiert und bietet kostenlose Stimmrechtsvertretung an; Registrierung/Newsletter und Vollmacht unter www.sdk.org/one-group; Kontakt für Betroffene: info@sdk.org, Tel. 089 / 2020846-0.
