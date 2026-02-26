    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    SdK ruft ProReal-Anleiheinhaber zur Interessensbündelung auf

    Anleger der ProReal-Anleihen stehen vor wichtigen Entscheidungen: In Hamburg sollen Gläubiger über weitreichende Änderungen ihrer Investments abstimmen.

    SdK ruft ProReal-Anleiheinhaber zur Interessensbündelung auf
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Gläubigerversammlungen der ProReal-Gesellschaften ProReal Secur 1–4 finden am 17. und 18.03.2026 in Hamburg statt.
    • Betroffen sind Anleihen mit den WKN AE46V, A3E5UP, A3E5UQ, A3E5UR, A30V2Z, A30V3J, A30V20 und A30V3K.
    • Vorgeschlagene Änderungen: Laufzeitverlängerung (mit weiterer Verlängerungsoption für die Emittentin) und Option zur Aufschiebung von Zinszahlungen.
    • Zweck der Änderungen: Vermeidung sanierungs-/insolvenzrechtlicher Verfahren und Schaffung von Zeit, um laufende Immobilienprojekte 2026 und in den Folgejahren zu verwerten und Darlehen zurückzuzahlen.
    • Die SdK lehnt die Beschlussvorschläge ab: Emittentinnen haben unzureichend Finanzinformationen offengelegt, Anlegerinteressen würden nicht ausreichend berücksichtigt (u. a. keine mögliche Teilrückzahlung bei Veräußerungen; negative Erfahrungen mit Soravia/SC Finance Four).
    • Die SdK ruft zur Interessensbündelung auf, hat eine Interessengemeinschaft organisiert und bietet kostenlose Stimmrechtsvertretung an; Registrierung/Newsletter und Vollmacht unter www.sdk.org/one-group; Kontakt für Betroffene: info@sdk.org, Tel. 089 / 2020846-0.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    SdK ruft ProReal-Anleiheinhaber zur Interessensbündelung auf Anleger der ProReal-Anleihen stehen vor wichtigen Entscheidungen: In Hamburg sollen Gläubiger über weitreichende Änderungen ihrer Investments abstimmen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     