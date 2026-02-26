Mehr Bio-Gemüse aus heimischem Anbau in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Anbau von Bio-Gemüse in Deutschland legt weiter zu: Rund 20.600 Hektar hierzulande wurden im vergangenen Jahr ökologisch bewirtschaftet und damit 6,4 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Auf dieser Fläche ernteten landwirtschaftliche Betriebe 597.000 Tonnen Bio-Gemüse, ein Anstieg um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Inzwischen werden nach Angaben der Wiesbadener Statistiker fast 16 Prozent der gesamten 131.700 Hektar Gemüseanbaufläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet. Angebaut werden dort vor allem Karotten, Kürbisse, Zwiebeln und Rote Bete.