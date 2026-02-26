    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Mehr Bio-Gemüse aus heimischem Anbau in Deutschland

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Anbau von Bio-Gemüse in Deutschland legt weiter zu: Rund 20.600 Hektar hierzulande wurden im vergangenen Jahr ökologisch bewirtschaftet und damit 6,4 Prozent mehr als 2024, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Auf dieser Fläche ernteten landwirtschaftliche Betriebe 597.000 Tonnen Bio-Gemüse, ein Anstieg um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

    Inzwischen werden nach Angaben der Wiesbadener Statistiker fast 16 Prozent der gesamten 131.700 Hektar Gemüseanbaufläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet. Angebaut werden dort vor allem Karotten, Kürbisse, Zwiebeln und Rote Bete.

    Wo liegen die größten Freilandflächen für Gemüseanbau?

    Insgesamt ernteten 5.960 Gemüsebauern in Deutschland im vergangenen Jahr die Rekordmenge von 4,5 Millionen Tonnen Gemüse. Die größten Freilandflächen für den Gemüseanbau gibt es in Nordrhein-Westfalen (28.600 Hektar), Niedersachsen (26.500 Hektar), Bayern (17.500 Hektar) und Rheinland-Pfalz (16.000 Hektar).

    Speisezwiebeln waren mit rund 903.300 Tonnen erstmals seit 1990 die Gemüseart mit der größten Erntemenge in Deutschland vor Möhren beziehungsweise Karotten mit 865.700 Tonnen./ben/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
