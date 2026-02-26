Deutsche Clubs überholen Teams aus Spanien

NYON (dpa-AFX) - Die Bundesliga-Clubs haben mit ihren Einnahmen die Teams aus der Spanischen La Liga auf Platz zwei des Europa-Rankings abgelöst. Wie die UEFA in ihrem neuesten Landscape-Report für das Jahr 2024 mitteilt, nehmen die deutschen Vereine nun den Platz hinter dem klaren Spitzenreiter England ein.

Auch im Liga-Durchschnitt ist der deutsche Fußball bei den Einnahmen auf dem zweiten Platz. Der Fußball-Kontinentalverband gibt in dem Wirtschaftsbericht sogenannte Medianwerte an, da das Gefälle zwischen Top-Clubs und anderen Vereinen in praktisch allen Ländern eklatant ist.