Telekom peilt bei Glasfaser-Ausbau 25 Millionen Haushalte an
- Telekom baute 2,5 Mio Glasfaseranschlüsse 2025.
- 12,6 Mio Haushalte; Ziel: mind.25 Mio bis 2030
- Kundenanteil 16,4% (14,8%); bald 1 Mio 2027...
BONN (dpa-AFX) - Beim Ausbau von Glasfaser-Internet hat die Deutsche Telekom ihr Tempo erhöht. "2025 haben wir 2,5 Millionen neue Glasfaseranschlüsse in Deutschland gebaut - das ist mehr als alle Wettbewerber zusammen", sagte Konzernchef Tim Höttges in Bonn. 2024 hatte der Zuwachs 2,2 Millionen betragen, dieses Jahr sollen es erneut mindestens 2,5 Millionen sein. Damit liegen die Glasfaser-Kabel des Magenta-Konzerns bereits bei 12,6 Millionen Haushalten in Deutschland - 2030 sollen es etwa doppelt so viele sein, und zwar mindestens 25 Millionen sein. Danach soll der Ausbau weitergehen.
Ein Teil der Kabel geht bis in die Häuser oder bis in die Wohnungen, der andere Teil liegt nur in der Straße. Glasfaser bietet die stabilste und schnellste Internetverbindungen, die Alternativen - also Internet über Telefonleitungen und über Fernsehkabel - gelten perspektivisch als Auslaufmodell. Zu den Konkurrenten gehören die Deutsche Glasfaser, Vodafone und NetCologne.
Viele Verbraucherinnen und Verbraucher winken allerdings ab, wenn die neue Technologie verfügbar ist - das erschwert das Glasfaser-Geschäft. Aus den Telekom-Zahlen ging lange hervor, dass diese Zurückhaltung der Verbraucher lange stark ausgeprägt war, inzwischen wird es für die Firma aber etwas besser. 16,4 Prozent aller Haushalte in Reichweite hatten zum Jahresbeginn einen Glasfaser-Vertrag bei der Telekom, ein Jahr zuvor lag der Wert nur bei 14,8 Prozent.
Dieser Anteil soll weiter steigen: Kamen dieses Jahr knapp 600.000 neue Glasfaser-Kunden hinzu, so soll die Anzahl solcher Neukunden dieses Jahr weiter steigen und 2027 bei einer Million liegen./wdw/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 33,78 auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 168,94 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +3,34 %/+24,00 % bedeutet.
Hätten sie damals T-Mobile US verkauft wäre die Aktie heute bei 9€ oder so. Gut das der Verkauf damals nicht funktioniert hat.
- Konzernumsatz wächst 2025 organisch um 4,2 Prozent auf 119,1 Milliarden Euro, Service-Umsätze: organisch plus 3,8 Prozent
- Bereinigtes EBITDA AL steigt organisch um 4,7 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro
- Free Cashflow AL plus 2,0 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro
- Bereinigter Konzernüberschuss stieg 2025 um 3,7 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro
- Prognose für 2026: bereinigtes EBITDA AL rund 47,4 Milliarden Euro, Free Cashflow AL rund 19,8 Milliarden Euro, bereinigtes Ergebnis je Aktie rund 2,20 Euro
- Deutschland: mehr als 2 Millionen FTTH-Kunden
- USA: beeindruckendes Wachstum
- Europa: Erfolgsserie fortgesetzt
- Systemgeschäft: Abschluss eines starken Jahres
Da scheint noch so viel im Topf zu sein, dass die nächsten Jahre von eine steuerfreien Dividende auszugehen ist. Die Entwicklung hängt ja auch insbesondere an den kommenden Ausschüttungen. Insofern kann ich die Kommunikation der Telekom nachvollziehen.