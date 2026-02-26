BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Geschäftszahlen von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Geschäft mit Komponenten für den Einsatz in Datenzentren habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag. Das Geschäft mit dem neuen Grafikprozessor Blackwell entwickele sich stark./rob/bek/ag
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 168,3EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
