    Adesso beenden Talfahrt - Jefferies lobt Margenentwicklung

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien beenden Talfahrt, Sprung +20% Ende +10%
    • Jefferies: starke Margen im Schlussquartal Q4.
    • Sektor durch KI-Bedrohung weiter gefährdet AI.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des IT-Dienstleisters Adesso haben am Donnerstag nach Quartalszahlen ihre jüngste Talfahrt erst einmal beendet. Nachdem sie gleich nach dem Auftakt um über ein Fünftel hochgesprungen waren, blieb zuletzt noch ein Plus von rund 10 Prozent.

    Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einer starken Margenentwicklung im Schlussquartal. Den Sorgen vor einer Bedrohung der Geschäftsmodelle durch Künstliche Intelligenz könne sich der Sektor aber weiterhin nicht entziehen./ajx/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,41 % und einem Kurs von 62,80 auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -2,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 407,64 Mio..

    adesso zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +52,49 %/+140,77 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
