AKTIE IM FOKUS
Hensoldt sehr schwach - Ergebnisziel und Dividende enttäuschen
- Hensoldt-Aktie -7,1%: größter Verlierer MDax!!
- Zahlen durchwachsen; Ziel & Dividende zu tief...
- Spillover: Rheinmetall -1,6% Renk -1,9%; Q4 ok.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hensoldt haben am Donnerstag kräftig nachgegeben. Mit Einbußen von 7,1 Prozent zählte der Radar-Spezialist zu den größten Verlierern im MDax , obwohl er für 2025 einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft sowie einen Auftragsrekord berichtete.
Im Sog der Hensoldt-Kursschwäche sanken die Titel des im Dax gelisteten Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall um 1,6 Prozent und die des Panzergetriebe-Herstellers und Indexnachbarn Renk um 1,9 Prozent.
Aus dem Markt hieß es, die Hensoldt-Zahlen seien recht durchwachsen. Für Jefferies-Analystin Chloe Lemarie liegt zudem die Mitte der operativen Ergebniszielspanne zwei Prozent und die Dividende noch deutlicher unter dem Marktkonsens. Ein wenig enttäuschend sei die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal gewesen - abgesehen vom freien Barmittelzufluss und dem Auftragseingang./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 1.651 auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,98 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.083,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +2,38 %/+32,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Also wie ich das sehe, beteiligst du dich mit deiner Art der Formulierung ja selbst an dieser Art der Spekulation:
Mir ist nicht ganz klar, was du mit deinen zitierten Auszügen verschiedener Artikel zum Ausdruck bringen willst. Mit Rheinmetall hat das jedenfalls nur am Rande zu tun.
https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2026/02/2026-02-23-rheinmetall-enforce-tac-rcws320-c-uas-waffenstation