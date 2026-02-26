    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIE IM FOKUS

    Hensoldt sehr schwach - Ergebnisziel und Dividende enttäuschen

    • Hensoldt-Aktie -7,1%: größter Verlierer MDax!!
    • Zahlen durchwachsen; Ziel & Dividende zu tief...
    • Spillover: Rheinmetall -1,6% Renk -1,9%; Q4 ok.
    Hensoldt sehr schwach - Ergebnisziel und Dividende enttäuschen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hensoldt haben am Donnerstag kräftig nachgegeben. Mit Einbußen von 7,1 Prozent zählte der Radar-Spezialist zu den größten Verlierern im MDax , obwohl er für 2025 einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft sowie einen Auftragsrekord berichtete.

    Im Sog der Hensoldt-Kursschwäche sanken die Titel des im Dax gelisteten Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall um 1,6 Prozent und die des Panzergetriebe-Herstellers und Indexnachbarn Renk um 1,9 Prozent.

    Aus dem Markt hieß es, die Hensoldt-Zahlen seien recht durchwachsen. Für Jefferies-Analystin Chloe Lemarie liegt zudem die Mitte der operativen Ergebniszielspanne zwei Prozent und die Dividende noch deutlicher unter dem Marktkonsens. Ein wenig enttäuschend sei die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal gewesen - abgesehen vom freien Barmittelzufluss und dem Auftragseingang./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 1.651 auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,98 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.083,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +2,38 %/+32,49 % bedeutet.




    Die Aktien von Hensoldt haben am Donnerstag kräftig nachgegeben. Mit Einbußen von 7,1 Prozent zählte der Radar-Spezialist zu den größten Verlierern im MDax , obwohl er für 2025 einen deutlichen Gewinnanstieg im Tagesgeschäft sowie einen …
