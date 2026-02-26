    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    ROUNDUP

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Aktie fällt zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet setzt auf waipu.tv; Ebitda 500–530 Mio
    • Aktie fällt;Anleger enttäuscht FCF 270–300 Mio
    • Dividende 2,07€; 2028: Ebitda≥620, FCF≥340 und
    ROUNDUP - Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Aktie fällt zurück
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet setzt weiter auf sein Internet-Fernsehprodukt waipu.tv als Zugpferd. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 2026 dank anziehender Ergebnisse beim IPTV-Angebot bei insgesamt 500 bis 530 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Im größeren Geschäftsbereich mit dem Mobilfunk schließt Freenet aber einen Ergebnisrückgang nicht aus. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll im Konzern 270 bis 300 Millionen Euro betragen. Die Anleger waren von den Zahlen und Aussichten ernüchtert, die Aktie fiel am Donnerstag deutlich.

    Das im MDax notierte Papier sackte am Vormittag zeitweise um mehr als 12 Prozent ab und markierte ein Tief seit November. Zuletzt verlor die Aktie 9,6 Prozent auf 27,64 Euro. Der starke Lauf seit gut einem Monat ist damit wieder zunichte. Experte Shekhan Ali vom Analysehaus Bernstein wertete die Zahlen als schwach. Zudem liege die Prognose des Mobilfunkanbieters für den in diesem Jahr erwarteten Free Cashflow unter den Erwartungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    29.216,50€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    33.246,88€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im vergangenen Jahr ging der Umsatz um 1,5 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zurück. Der operative Gewinn (ber Ebitda) nahm um 0,1 Prozent auf 515,4 Millionen Euro ab. Der freie Mittelzufluss fiel mit 292,1 Millionen Euro ebenfalls etwas. Die Kennzahlen seien in Summe leicht unter den selbst gesetzten Wachstumsprognosen geblieben, hieß es vom Unternehmen.

    Grund dafür sei unter anderem die "vorsichtige" Abbildung einer Vereinbarung mit einem namentlich nicht genannten Netzbetreiber gewesen, hieß es. Diese habe zu einem negativen Ergebniseffekt von rund 13 Millionen Euro geführt.

    Für das abgelaufene Jahr will Freenet die Dividende dennoch um 10 Cent auf 2,07 Euro je Aktie erhöhen. Der Nettogewinn zog 2025 von zuvor gut 250 auf gut 271 Millionen Euro an. Für die Jahre 2026 bis 2028 stellt der Konzern eine Mindestdividende von zwei Euro oder alternativ 80 Prozent des bereinigten Mittelzuflusses in Aussicht.

    Die finanziellen Ambitionen für 2028 seien angesichts veränderter Rahmenbedingungen aktualisiert und angehoben worden, hieß es weiter. Angestrebt wird ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von mindestens 620 Millionen Euro sowie ein bereinigter freier Mittelzufluss von mindestens 340 Millionen Euro.

    Das Internet-Fernsehen waipu.tv soll dann zum Ergebnis 120 Millionen Euro beitragen. 2025 waren es 36 Millionen Euro, nachdem das Ergebnis ein Jahr zuvor noch ausgeglichen war. Das Angebot wird von Freenet künftig separat als Segment IPTV ausgewiesen./men/jha/tav/stk

    freenet

    -8,48 %
    -16,48 %
    -9,07 %
    -3,91 %
    -12,97 %
    +14,44 %
    +51,40 %
    -1,58 %
    +54,20 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 31.155 auf Ariva Indikation (26. Februar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -16,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -4,41 %/+32,35 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über freenet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste (rund −20% in zwei Wochen) nach negativen Analystenkommentaren und Diskussionen über mögliche Kursmanipulationen, ob das eine Kaufchance bei ~27 € ist, sowie um Quartalskennzahlen (Umsatz −1,5%, bereinigtes EBITDA/Free Cashflow leicht unter Vorjahr), die Dividenden‑Guidance (2 € oder 80% des FCF) und Risiken durch Verhandlungen mit einem Netzbetreiber (Belastung ~13 Mio 2025, ggf. +37 Mio 2026).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber freenet eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Aktie fällt zurück Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet setzt weiter auf sein Internet-Fernsehprodukt waipu.tv als Zugpferd. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 2026 dank anziehender Ergebnisse beim …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     