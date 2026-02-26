HEALWELL AI erweitert seine internationale Präsenz mit der ersten KI-Implementierung im Nahen Osten und zunehmender Einführung auf Unternehmensebene in Kanada und den Vereinigten Staaten

- HEALWELL implementiert seine Lösungen SMART Identify, SMART Search und SMART Summary derzeit in den Gesundheitssystemen Kanadas und der Vereinigten Staaten. Diese Lösungen dienen der Optimierung der Patientenidentifizierung, dem rascheren Zugriff auf klinische Daten und der automatisierten Erstellung von strukturierten Patientenkurzübersichten.

- HEALWELL hat seinen ersten Vertrag zur Bereitstellung von KI-Lösungen mit einem großen regierungsnahen Gesundheitssystem im Nahen Osten unterzeichnet, der für das Unternehmen einen entscheidenden Schritt im Rahmen seiner globalen Expansion bedeutet. Diese neue Implementierung bei einem bestehenden Orion Health-Kunden stellt die Skalierbarkeit der Plattform DARWEN unter Beweis und bekräftigt das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Patientenversorgung auf internationaler Ebene.

TORONTO, ON, 26. Februar 2026 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, hat heute seinen ersten Vertrag zur Bereitstellung von KI-Lösungen im Nahen Osten unterzeichnet. Die Implementierung erfolgt in einem großen Gesundheitssystem der Regierung, das bereits in das Netzwerk von Orion Health eingebunden ist. Auch die wirtschaftliche Dynamik und Einführung der KI-Lösungen des Unternehmens bei Gesundheitssystemen in Nordamerika wird fortgesetzt.

Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Schritt im Rahmen von HEALWELLs internationaler Expansionsstrategie. HEALWELLs Lösungen sind derzeit in Kanada, in den Vereinigten Staaten und im Nahen Osten im Einsatz. Das Unternehmen generiert damit vertraglich abgesicherte Umsätze in mehreren Gesundheitssystemen und setzt den Expansionskurs mit seinen KI-gestützten Lösungen über den Life-Science-Markt hinaus nun auch direkt im Bereich der Frontline-Versorgung fort.

Aktive Implementierung im Bereich KI-gestützter Kernlösungen

HEALWELLs KI-gestützte Kernlösungen werden derzeit in den folgenden Gesundheitssystemen implementiert:

- SMART Search (Naher Osten) – HEALWELL hat seinen ersten Vertrag zur Bereitstellung von KI-Lösungen im Nahen Osten unterzeichnet. Er markiert den Einstieg in einen neuen geografischen Markt und bestätigt einmal mehr die weltweite Einsetzbarkeit der klinisch validierten KI-Plattform des Unternehmens.

- SMART Identify (Vereinigte Staaten) – HEALWELL implementiert derzeit eine Patienten-ID-Lösung für das US-amerikanische Gesundheitssystem, die ein verbessertes Patienten-Matching, eine höhere Datenintegrität und die Kontinuität der Gesundheitsversorgung unterstützen soll.

- SMART Search (Kanada) – Das Unternehmen hat einen Vertrag zur Implementierung seiner Smart Search-Lösung im Gesundheitssystem einer kanadischen Provinz abgeschlossen. Damit soll der Abruf klinischer Informationen verbessert und die Effizienz von Arbeitsabläufen gesteigert werden.

- SMART Summary (Kanada) – HEALWELL hat seine Smart Summary-Lösung erfolgreich bei einem kanadischen Kunden im klinischen Bereich implementiert. Sie soll die automatisierte Generierung von strukturierten, KI-gestützten Zusammenfassungen (Patientenkurzübersichten) ermöglichen und dadurch die klinischen Tätigkeiten entlasten sowie die Nutzbarkeit von Daten verbessern.

Mit diesen Implementierungen sind die KI-Lösungen von HEALWELL nun in einer ganzen Reihe von Gesundheitssystemen außerhalb des Life-Science-Sektors im Einsatz. Das Unternehmen implementiert derzeit mindestens eine Instanz von jeder seiner KI-Kernlösungen bei seinen Kunden und stellt damit unter Beweis, dass seine Plattform nicht nur technisch ausgereift, sondern auch in der Praxis skalierbar ist.

Dr. Alexander Dobranowski, President von HEALWELL AI, erklärt: „Der jüngste Erfolg außerhalb von Nordamerika ist eine klare Bestätigung dafür, dass unsere Strategie der Einbindung unserer klinisch validierten KI-Technologie in die Software unserer Kunden im Gesundheitswesen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis funktioniert. Unsere KI-Produkte sind mittlerweile in mehreren Gesundheitssystemen in Kanada, Nordamerika und nun auch im Nahen Osten entweder bereits im Einsatz oder es wurden entsprechende Verträge unterzeichnet. Aus unserer Sicht eröffnen sich nun immer mehr Möglichkeiten, wie wir unseren bestehenden Kunden einen entsprechenden Mehrwert bieten können. Der Erfolg unserer ersten Pilotprojekte stärkt unser Vertrauen in den Wert, den wir für das Gesundheitssystem schaffen.“

Aufbau einer KI-Infrastruktur für Unternehmen im Gesundheitswesen

HEALWELL baut sein KI-as-a-Service-Modell weiter aus und bettet seine klinisch validierte künstliche Intelligenz direkt in die bestehenden Software-Systeme und operativen Arbeitsabläufe seiner bestehenden Kunden im Gesundheitswesen ein. Zu den aktuellen Projekten zählen Initiativen zur Unterstützung des Patientenidentitätsmanagements, der automatisierten klinischen Dokumentation, der intelligenten Informationsbeschaffung und der Bevölkerungsgesundheitsanalyse.

Wie das Unternehmen berichtet, tun sich immer mehr Geschäftschancen auf, um die Präsenz bei den bestehenden Kunden und Gesundheitssystemen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland sowie im Vereinigten Königreich und im Nahen Osten laufend zu erweitern. Erste Pilotprojekte entwickeln sich zunehmend zu umfassenderen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmenskunden.

James Lee, Chief Executive Officer von HEALWELL AI, erklärt: „Die letzten drei Monate waren für HEALWELL AI von großen Umwälzungen geprägt und wir sehen, dass sich unsere Strategie auch in der Praxis bewährt. Durch die Verschlankung unseres Produktangebots, die Integration unserer Plattformen und die Fokussierung auf klinische Validierung und Vertrauen schaffen wir für das Jahr 2026 und Folgejahre eine starke Dynamik. Wir können allen Stakeholdern innerhalb eines Gesundheitssystems die systematische Nutzung von echten Daten über ganze Bevölkerungsgruppen ermöglichen. Auch wenn wir bei der Einführung noch ganz am Anfang stehen, ist klar, wohin es in Zukunft gehen wird. Wir sind von den Chancen, die sich für uns hier auftun, schlichtweg begeistert.“

James Lee

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, die die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol „AIDX“ an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol „HWAIF“ an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen über die Ausweitung des Produkt- und Dienstleistungsangebots des Unternehmens auf neue Märkte und Branchen sowie über Möglichkeiten zur Ausweitung des Produkt- und Dienstleistungsangebots des Unternehmens auf bestehende Kunden und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie „wachsen“, „fortsetzen“, „expandieren“, „Pipeline“, „Chancen“, „Übergang“, „aufbauen“, „Zukunft“, „Strategie“, „ermöglichen“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „werden“, „dürften“, „könnten“, „würden“, „sollten“, „möglicherweise“ oder „können“ eintreten, auftreten oder erreicht werden, oder die Verneinung dieser Begriffe.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie auf einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die HEALWELL zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen für angemessen hält, die jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise unrichtig oder unwahr sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen, darunter unter anderem den folgenden: die Fähigkeit von HEALWELL, seine Beziehungen zu seinen kommerziellen Partnern aufrechtzuerhalten und zu nutzen; die fortgesetzte Einführung der von HEALWELL und seinen Tochtergesellschaften entwickelten Software, Tools und Lösungen; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die ausreichende Verfügbarkeit von Betriebskapital und Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; die Notwendigkeit zunehmend innovativer Produktlösungen und Dienstleistungsangebote; Technologien, die wie vorgesehen oder überhaupt funktionieren; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren insgesamt keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen können, dass Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen sich als unzutreffend erweisen, Annahmen sich als falsch erweisen und Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2025 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Telefon: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die HealWELL AI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,59 % und einem Kurs von 0,404EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.