    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield stürmt den Markt

    329 Aufrufe 329 0 Kommentare 0 Kommentare

    DroneShield zieht Mega-Auftrag an Land: Aktie hebt ab!

    DroneShield sichert sich einen Mega-Auftrag und plant im laufenden Jahr eine Expansion in Europa und den USA – die Aktie zeigt sich am Donnerstag stark.

    DroneShield stürmt den Markt - DroneShield zieht Mega-Auftrag an Land: Aktie hebt ab!
    Foto: OpenAI

    DroneShield hat von einem australischen Wiederverkäufer sechs Einzelverträge im Wert von 21,7 Millionen Australische Dollar (12,8 Millionen Euro) erhalten, wie MT Newswires berichtet. Bei den Einzelverträgen handelt es sich um die Lieferung von abmontierten Drohnenabwehrsystemen, Ersatzteilsets und Softwareabonnements an einen "westlichen militärischen Endkunden".  

    Der Wiederverkäufer ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eines globalen, börsennotierten Unternehmens, das verpflichtet ist, die Produkte an westliche militärische Endkunden zu vertreiben. Im Jahr 2026 will DroneShield seine Produktions‑ und Fertigungskapazitäten deutlich ausweiten – einschließlich geplanter Aktivitäten in Europa zu Beginn von 2026 und einer Produktionsaktivität in den USA bis Mitte 2026, um der steigenden Nachfrage nachzugehen.

    DroneShield

    +4,65 %
    +14,14 %
    -16,22 %
    +72,50 %
    +331,41 %
    +911,66 %
    +1.803,51 %
    +752,59 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA

    2026 gilt für DroneShield als entscheidendes Jahr der Expansion und operativen Bewährung: Der Fokus liegt weniger auf schnellen Kursfantasien als auf planbaren Umsätzen, margenstarker Lieferung und breiterer internationaler Präsenz. Das australische Unternehmen hat das Jahr 2026 mit einem Rekord‑Auftragsbestand von nahezu 98 Millionen Australische Dollar gestartet und damit seine Position im globalen Drohnenabwehrmarkt weiter ausgebaut.

    Die Aktie ist am Donnerstag 4,89 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 2,14 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,62 % und einem Kurs von 2,16EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DroneShield stürmt den Markt DroneShield zieht Mega-Auftrag an Land: Aktie hebt ab! DroneShield sichert sich einen Mega-Auftrag und plant im laufenden Jahr eine Expansion in Europa und den USA – die Aktie zeigt sich am Donnerstag stark.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     