DroneShield zieht Mega-Auftrag an Land: Aktie hebt ab!

DroneShield hat von einem australischen Wiederverkäufer sechs Einzelverträge im Wert von 21,7 Millionen Australische Dollar (12,8 Millionen Euro) erhalten, wie MT Newswires berichtet. Bei den Einzelverträgen handelt es sich um die Lieferung von abmontierten Drohnenabwehrsystemen, Ersatzteilsets und Softwareabonnements an einen "westlichen militärischen Endkunden".

Der Wiederverkäufer ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eines globalen, börsennotierten Unternehmens, das verpflichtet ist, die Produkte an westliche militärische Endkunden zu vertreiben. Im Jahr 2026 will DroneShield seine Produktions‑ und Fertigungskapazitäten deutlich ausweiten – einschließlich geplanter Aktivitäten in Europa zu Beginn von 2026 und einer Produktionsaktivität in den USA bis Mitte 2026, um der steigenden Nachfrage nachzugehen.