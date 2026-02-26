DroneShield stürmt den Markt
DroneShield zieht Mega-Auftrag an Land: Aktie hebt ab!
DroneShield sichert sich einen Mega-Auftrag und plant im laufenden Jahr eine Expansion in Europa und den USA – die Aktie zeigt sich am Donnerstag stark.
DroneShield hat von einem australischen Wiederverkäufer sechs Einzelverträge im Wert von 21,7 Millionen Australische Dollar (12,8 Millionen Euro) erhalten, wie MT Newswires berichtet. Bei den Einzelverträgen handelt es sich um die Lieferung von abmontierten Drohnenabwehrsystemen, Ersatzteilsets und Softwareabonnements an einen "westlichen militärischen Endkunden".
Der Wiederverkäufer ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eines globalen, börsennotierten Unternehmens, das verpflichtet ist, die Produkte an westliche militärische Endkunden zu vertreiben. Im Jahr 2026 will DroneShield seine Produktions‑ und Fertigungskapazitäten deutlich ausweiten – einschließlich geplanter Aktivitäten in Europa zu Beginn von 2026 und einer Produktionsaktivität in den USA bis Mitte 2026, um der steigenden Nachfrage nachzugehen.
2026 gilt für DroneShield als entscheidendes Jahr der Expansion und operativen Bewährung: Der Fokus liegt weniger auf schnellen Kursfantasien als auf planbaren Umsätzen, margenstarker Lieferung und breiterer internationaler Präsenz. Das australische Unternehmen hat das Jahr 2026 mit einem Rekord‑Auftragsbestand von nahezu 98 Millionen Australische Dollar gestartet und damit seine Position im globalen Drohnenabwehrmarkt weiter ausgebaut.
Die Aktie ist am Donnerstag 4,89 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 2,14 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,62 % und einem Kurs von 2,16EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.