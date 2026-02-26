Reiche beschwert sich über Arbeit der EU-Kommission

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat scharfe Kritik an der Europäischen Kommission unter ihrer Parteikollegin Ursula von der Leyen geäußert. "Der Industrial Accelerator Act ist der 50. Vorschlag, parallel zu schon 49 existierenden, wie europäisch beschafft werden soll", sagte die Politikerin in Brüssel. Das könne "keiner mehr überblicken". Der erwartete Vorschlag für ein Gesetz zur Stärkung der Industrie enthalte außerdem 30 zusätzliche Subregelungen. "Das ist zu kompliziert."

Reiche sagte bei einem Treffen der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen europäischen Minister: "Das ist das Gegenteil von Entbürokratisierung. Wir brauchen mehr Freiräume, wir brauchen mehr Spielräume und weniger Regeln aus Brüssel."