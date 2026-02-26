    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Piloten stimmen bei Lufthansa-Tochter Cityline für Streik

    • Cityline-Piloten: 99% für Streikbereitschaft!!
    • Cityline-Betrieb soll nächstes Jahr auslaufen!
    • VC: 3,3% jährlich gefordert Angebot zu niedrig
    ROUNDUP - Piloten stimmen bei Lufthansa-Tochter Cityline für Streik
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Lufthansa -Konzern hat sich ein weiterer Teil der Pilotenschaft streikbereit gemacht. Eine Urabstimmung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ergab bei der Tochter Lufthansa Cityline eine Zustimmung von 99 Prozent der abgegebenen Stimmen für einen möglichen Arbeitskampf. An der Abstimmung beteiligten sich laut der Gewerkschaft 95 Prozent der aufgerufenen Mitglieder.

    Die Gewerkschaft nannte zunächst keinen konkreten Streik-Termin. Bei der Lufthansa-Kerngesellschaft hatten die Piloten vor zwei Wochen für einen Tag die Arbeit niedergelegt. Mehr als 800 Flüge mit rund 100.000 Passagieren fielen aus. Auch hier war eine Urabstimmung vorausgegangen.

    Cityline stellt bald Betrieb ein

    Die Cityline erledigt für die Kerngesellschaft Lufthansa regionale Zubringerflüge. Sie betreibt 30 Jets und beschäftigt an die 500 Pilotinnen und Piloten. Der Flugbetrieb der Cityline soll nach Aussagen des Konzern-Managements im kommenden Jahr auslaufen. Ihre Verbindungen sollen bis dahin auf die neue Unternehmenstochter Lufthansa City Airlines übergehen.

    Laut VC hat dieser Umstand aber nichts mit den laufenden Tarifverhandlungen zu tun. Die Gewerkschaft hat für die Jahre 2024, 2025 und 2026 Vergütungsanpassungen um jeweils 3,3 Prozent jährlich gefordert. Zuletzt habe der Arbeitgeber am Mittwoch ein Angebot unterbreitet. Laut VC-Präsident Andreas Pinheiro bleibt es weiter hinter den Forderungen zurück und beinhaltet eine Friedenspflicht bis Ende 2027. "Die VC wäre damit in Bezug auf die Cityline faktisch handlungsunfähig."

    Bei der Muttergesellschaft dreht sich der Tarifkonflikt um die Betriebsrenten der rund 4.800 Cockpitkräfte. Erwartbar sind nun abgestimmte Aktionen in beiden Flugbetrieben, zumal darüber eine gemeinsame Tarifkommission entscheidet.

    Lufthansa schlägt externen Moderator vor

    Die Lufthansa hatte nach dem Streik bei der Kerngesellschaft kostenneutrale Reformen des Betriebsrentensystems vorgeschlagen, um danach mit Hilfe eines externen Moderators über die grundsätzliche Organisation des Flugbetriebs zu sprechen. Daran hängen auch die Karrierechancen der einzelnen Piloten. Auch mit der Kabinengewerkschaft Ufo sei man in Gesprächen zum Manteltarifvertrag, heißt es aus dem Konzern.

    Die VC hatte zunächst ablehnend auf den neuen Vorstoß des Managements reagiert. Sie kritisiert seit langem die Konzernstrategie, mit neuen Flugbetrieben wie City Airlines und Discover die Arbeitsbedingungen bei den älteren Konzerngesellschaften unter Druck zu setzen. In den Verhandlungen konzentriert sie sich aber aus rechtlichen Gründen allein auf Forderungen, die mit einem Tarifvertrag geregelt werden können./ceb/DP/jha

    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 9,224 auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +0,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,06 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -24,11 %/-13,27 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Lufthansa-Aktie: kurzfristige Volatilität durch mögliche Streiks, Tarifkonflikte und geopolitische Risiken versus Kursplus durch starke Branchenzahlen (Air France‑KLM) und Aussicht auf DAX‑Aufnahme. Erwähnt werden Shorts bei ~9,25 €, vorgezogene Fonds/ETF‑Käufe, Free‑Float‑Marktkapitalisierung (~9,4 Mrd. €) als Fast‑Entry‑Argument sowie Gewinn-/Bewertungsvergleiche mit Wettbewerbern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

