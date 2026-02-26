JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 289 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Industriegütern sei besser als befürchtet, schrieb Rizk Maidi in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Wachstum aus eigener Kraft habe mit 10,7 Prozent die Konsensschätzung um rund 3 Prozentpunkte überboten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 276,6EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 289

Kursziel alt: 289

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

