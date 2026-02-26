WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach vorläufigen Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Sie hätten von Instandhaltungskosten profitiert, die geringer als angenommen gewesen seien. Die Verschiebung von Instandhaltungskosten aus dem vergangenen in dieses Jahr erkläre in Teilen den schwachen Ausblick./rob/bek/ag
Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,79 % und einem Kurs von 4,795EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
