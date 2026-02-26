WARBURG RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Buy" belassen. Das Jahresende des Rüstungsherstellers habe die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christian Cohrs in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Auftragseingang sei in nicht prognostiziertem Ausmaß gestiegen, was eine unverändert intakte Lage signalisiere./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,18 % und einem Kurs von 73,25EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 91
Kursziel alt: 91
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
