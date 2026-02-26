JPMORGAN stuft ENI auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte dem italienischen Energiekonzern operativ ein solides Quartal und einen soliden Ausblick. Einmalige Effekte hätten etwas Rückenwind verliehen, hieß es in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 19,09EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

