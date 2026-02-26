JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 365 auf 320 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Diese seien "statisch" gewesen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Der Software-Entwickler wolle jedoch das aus eigener Kraft erreichte Wachstum im zweiten Geschäftshalbjahr wieder beschleunigen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 157,7EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 365

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



