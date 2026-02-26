JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 365 auf 320 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Diese seien "statisch" gewesen, schrieb Mark Murphy am Donnerstag. Der Software-Entwickler wolle jedoch das aus eigener Kraft erreichte Wachstum im zweiten Geschäftshalbjahr wieder beschleunigen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 157,7EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Mark R Murphy
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 365
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
