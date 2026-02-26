JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 655 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umfang der Erneuerungen von Rückversicherungsverträgen sei geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. An den Zielen für das laufende Jahr habe sich nichts geändert./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 541,8EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kamran M Hossain

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 655

Kursziel alt: 655

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



