JPMORGAN stuft MUNICH RE auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 655 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umfang der Erneuerungen von Rückversicherungsverträgen sei geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. An den Zielen für das laufende Jahr habe sich nichts geändert./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 541,8EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 655
Kursziel alt: 655
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
