BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Debatte um Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Branche der Internet-Dienstleister wochenlang umgetrieben, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Zahlen von Scout24 deuteten aber darauf hin, dass KI weniger belaste als befürchtet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 66,60EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
