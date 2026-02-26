Borussia Dortmund kappt Ergebnisprognose

Für die BVB-Aktie ging es am Donnerstagvormittag im Nebenwerteindex SDax um gut sechs Prozent nach unten auf 3,12 Euro. Weniger hatte das Papiere zuletzt im April 2025 gekostet. Zudem rutschte der Kurs nun unter den Bereich um die 3,2 Euro, der seit Ende vergangenen Jahres mehrfach Unterstützung geboten hatte./zb/mis/nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 3,105 auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -7,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 343,33 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,00 %/+60,00 % bedeutet.