Borussia Dortmund kappt Ergebnisprognose

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss nach dem bitteren Champions-League-Aus am Mittwochabend das Ergebnisziel für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr 2025/26 senken. Der börsennotierte Fußballverein rechnet jetzt mit einem Verlust zwischen 12 und 22 Millionen Euro. Dies teilte der Club am Donnerstag in Dortmund mit. Bislang hatte Borussia Dortmund im besten Fall noch mit einem Gewinn von fünf Millionen Euro gerechnet. Grund für die Korrektur ist der Wegfall erwarteter Erlöse aus der lukrativen Champions League im laufenden Geschäftsjahr.
Borussia Dortmund musste sich am Vorabend nach einem schwachen Auftritt frühzeitig aus der Champions League verabschieden. Drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München ist das ein millionenschwerer Rückschlag. Der BVB verspielte im Play-Off-Rückspiel bei Atalanta Bergamo erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte einen Zwei-Tore-Vorsprung und schied durch das 1:4 (0:2) aus.
Für die BVB-Aktie ging es am Donnerstagvormittag im Nebenwerteindex SDax um gut sechs Prozent nach unten auf 3,12 Euro. Weniger hatte das Papiere zuletzt im April 2025 gekostet. Zudem rutschte der Kurs nun unter den Bereich um die 3,2 Euro, der seit Ende vergangenen Jahres mehrfach Unterstützung geboten hatte./zb/mis/nas/stk
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 3,105 auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -7,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 343,33 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +60,00 %/+60,00 % bedeutet.
BVB mit Prognosesenkungen...hatten sie echt im Halbfinale gerechnet?
Und aus dem Wettbewerb schmeißen!!
@crox: