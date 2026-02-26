Heidelberg Materials Aktie verliert deutlich an Wert - 26.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Heidelberg Materials Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,20 % im Minus. Die Talfahrt der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 189,63€, mit einem Minus von -5,20 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Heidelberg Materials, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,12 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberg Materials Aktie damit um -8,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,62 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Heidelberg Materials eine negative Entwicklung von -14,60 % erlebt.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,86 % 1 Monat -19,62 % 3 Monate -14,12 % 1 Jahr +32,40 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,83 Mrd.EUR € wert.

Am Donnerstag werden die Aktien großer Zementhersteller einmal mehr von der Debatte über den europäischen Emissionshandel belastet. Zum Thema wurde ein Artikel, wonach Italien auf eine Aussetzung des Handelssystems (ETS) drängen soll, um …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 255 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die mehrjährige Wachstumsstory setze sich fort, schrieb Ben Rada Martin am Mittwochabend. Der Konzern …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad senkte am Donnerstag im Nachgang der Geschäftszahlen die Schätzungen für das operative …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,28 %. Buzzi Unicem notiert im Minus, mit -0,28 %.

Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.