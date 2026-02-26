WARBURG RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei deutlich schwächer als erwartet und sollte mithin enttäuschen, schrieb Stefan Augustin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Das werfe auch einen Schatten auf die 2027 auf der Agenda stehenden mittelfristigen Ziele./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,62 % und einem Kurs von 56,85EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
