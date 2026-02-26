WARBURG RESEARCH stuft ADTRAN HOLDING auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adtran Holding nach Zahlen und einem Ausblick mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussagen zum Umsatz und zur Profitabilität im ersten Geschäftsquartal seien in der Tendenz leicht besser als die jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ADTRAN Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 9,174EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.
