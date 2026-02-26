WARBURG RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Technologiekonzerns lägen über den Erwartungen, schrieb Malte Schaumann in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der über seiner Annahme liegende Free Cashflow signalisiere einen Abbau von Lagerbeständen./bek/ag
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 24,96EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
