H.I.G. WhiteHorse stellt Finanzierung für Nasta Pet Food bereit

Nasta ist ein in Frankreich ansässiger internationaler Konzern in Familienbesitz, der auf Ultra-Premium-Tiernahrung spezialisiert ist und über ein Portfolio etablierter Marken und integrierter Produktionsanlagen in Frankreich und Italien verfügt. Die Finanzierung unterstützt die Übernahme von FirstMate Pet Foods, einem Hersteller von Premium-Tiernahrung mit Sitz in British Columbia, Kanada, und die weitere Umsetzung der Entwicklungsstrategie der Gruppe in Nordamerika. Nach dieser Transaktion wird die kombinierte Gruppe eine integrierte Industrieplattform in Europa und Nordamerika betreiben, mit einer konsolidierten jährlichen Produktionskapazität von etwa 45.000 Tonnen Trockenfutter und 4.000 Tonnen Nassfutter für Haustiere, um mehr als 400.000 Haushalte mit Haustieren weltweit zu beliefern. Die Gruppe strebt einen konsolidierten Umsatz von rund 200 Millionen Euro im Jahr 2026 an.

LONDON, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kredit-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G."), einer führenden globalen alternativen Investmentfirma mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass sie ein Finanzierungspaket in Höhe von 120 Millionen Euro für Nasta Pet Food („Nasta" oder die „Gruppe") arrangiert hat.

Geoffroy Lefebvre, CEO von Nasta, sagte: „Unsere Partnerschaft mit H.I.G. WhiteHorse markiert den Beginn eines neuen Kapitels des Wachstums und der Reife für Nasta. Die Unterstützung und das Vertrauen dieser Weltklasse-Institution unterstreichen die Glaubwürdigkeit unseres Projekts, unserer Teams und des Erbes unserer Marken. Da wir uns auf diesem Wachstumspfad befinden, freuen wir uns sehr über die Möglichkeit, gemeinsam mit den Teams von H.I.G. die Zukunft unserer Gruppe zu gestalten."

Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Wir freuen uns, Nasta mit einer Finanzierungslösung zu unterstützen, die auf die strategischen Ziele des Unternehmens zugeschnitten ist. Diese Transaktion unterstreicht die Fähigkeit von H.I.G. WhiteHorse Europe, flexibles, skalierbares Kapital bereitzustellen, um Unternehmen ohne Sponsor bei der Durchführung von transformativen grenzüberschreitenden Übernahmen zu unterstützen."

Charles Bourgeois, Managing Director bei H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: „Wir freuen uns, Nasta in dieser wichtigen neuen Phase seiner Entwicklung zu unterstützen. Nasta ist ein tolles Unternehmen: Es verfügt über eine starke Positionierung im attraktiven und widerstandsfähigen Segment der Ultra-Premium-Tiernahrung, integrierte industrielle Fähigkeiten, eine überzeugende internationale Wachstumsstrategie, ein hochkarätiges Managementteam und sehr erfahrene Aktionäre. Die Übernahme von FirstMate Pet Foods ist ein wichtiger Meilenstein in der Expansion der Gruppe und stärkt ihre Präsenz auf dem strategisch wichtigen nordamerikanischen Markt erheblich."