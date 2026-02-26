DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Santander auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Investorentag der Spanier./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 11,07EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Alfredo Alonso
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11,50
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
