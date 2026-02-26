DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fresenius SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion die starken Zahlen und die klugerweise erreichbaren Ziele für 2026./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 51,62EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



