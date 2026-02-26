DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Buy" belassen. Der Fokus liege auf dem Quartalsergebnis und den Verbindlichkeiten zum Jahresende, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 5,15EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte