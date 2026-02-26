DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Buy" belassen. Der Fokus liege auf dem Quartalsergebnis und den Verbindlichkeiten zum Jahresende, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 5,15EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.