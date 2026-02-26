DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen und der Ausblick lasse dem Konsens Spielraum nach oben, schrieb Robert Noble in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 15,82EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Noble

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,00 £ , was einem Rückgang von -12,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer