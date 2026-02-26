DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HSBC HLDGS auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen und der Ausblick lasse dem Konsens Spielraum nach oben, schrieb Robert Noble in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 15,82EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Noble
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 12
Kursziel alt: 12
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
