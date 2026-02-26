ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Salesforce auf 252 Dollar - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel Salesforce auf 252 USD
- Einstufung bleibt Overweight trotz AI-Sorgen.
- Quartal solide, zerstreut AI-Sorgen nicht ganz
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 265 auf 252 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Quartal sei solide verlaufen, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag. Allerdings sei es nicht gut genug, um die derzeit herrschenden Sorgen über Konkurrenz für Software-Produzenten durch Künstliche Intelligenz zu zerstreuen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:22 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,88 % und einem Kurs von 158 auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 147,67 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von +26,98 %/+144,44 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 252 US-Dollar
Hier eine interessanter Aspekt:
Salesforce besitzt tausende Patente, aber das Unternehmen ist weniger wegen eines einzelnen „Killer-Patents“ unverzichtbar, sondern vielmehr durch die Architektur, die diese Patente schützen, und den daraus resultierenden Netzwerkeffekt.
Hier sind die entscheidenden Patent-Bereiche und technologischen Pfeiler, die Salesforce eine marktbeherrschende Stellung sichern:
1. Multi-Tenant-Architektur (Das Fundament)
Salesforce war Pionier darin, dass sich viele Kunden eine einzige Infrastruktur und Code-Basis teilen, während ihre Daten strikt voneinander isoliert bleiben.
- Warum es wichtig ist: Patente in diesem Bereich (z. B. zur dynamischen Datenbank-Generierung oder zum Metadaten-Framework) verhindern, dass Wettbewerber die enorme Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von Salesforce einfach kopieren können.
- Der Effekt: Updates werden für alle Millionen Nutzer gleichzeitig ausgespielt, ohne dass individuelle Anpassungen der Kunden (Customizations) kaputtgehen.
2. Metadaten-gesteuerte Plattform
Ein Kernaspekt von Salesforce ist, dass fast alles über Metadaten definiert wird (Klick statt Code).
- Schutz: Patente sichern ab, wie diese Metadaten zur Laufzeit in eine Benutzeroberfläche oder Logik übersetzt werden.
- Unverzichtbarkeit: Dies ermöglicht das riesige Ökosystem der AppExchange. Drittanbieter können Apps bauen, die nahtlos in Salesforce funktionieren, weil sie auf derselben patentierten Metadaten-Struktur basieren.
3. Einstein AI & Agentforce (KI-Integration)
In den letzten Jahren hat Salesforce massiv in Patente rund um KI im CRM-Kontext investiert.
- Fokus: Patente zur automatisierten Lead-Bewertung, prädiktiven Analysen und – ganz aktuell – zur Steuerung von autonomen KI-Agenten (Agentforce).
- Status 2026: Durch Patente zur „Explainable AI“ (erklärbare KI) und zum Datenschutz in Multi-Tenant-KI-Umgebungen sichert sich Salesforce den Vorsprung bei Unternehmenskunden, die hohe Sicherheitsanforderungen haben.
4. Integration und Daten-Konnektivität (MuleSoft)
Durch die Übernahme von MuleSoft hält Salesforce wichtige Patente zur API-Orchestrierung.
- Relevanz: Salesforce ist dadurch oft die „Single Source of Truth“ in einem Unternehmen. Wenn alle anderen Systeme (SAP, Oracle, HR-Tools) über Salesforce-Technologie verknüpft sind, wird ein Wechsel technisch extrem riskant und teuer.
Top-Patente (Beispiele für die Relevanz)
Laut Analysen gehören Patente wie US8095531B2 (Methoden zur Bereitstellung von On-Demand-Diensten) zu den am häufigsten zitierten in der Branche. Das zeigt, dass sogar Konkurrenten oft auf technologischen Grundlagen aufbauen müssen, die Salesforce zuerst definiert hat.
Fazit: Ist Salesforce durch Patente "unersetzbar"?
Rein rechtlich könnte man CRM-Software auch ohne Salesforce-Patente bauen. Die Unverzichtbarkeit entsteht jedoch aus der Kombination:
- IP-Schutz: Patente verhindern effiziente Nachbauten der Architektur.
- Lock-in-Effekt: Je mehr Daten und Prozesse (über MuleSoft, Slack, Tableau) verknüpft sind, desto höher die Wechselhürden.
- Plattform-Standard: Salesforce ist das „Betriebssystem“ für den Vertrieb geworden.
Und Prozesse müssen validiert sein. Das Wesen einer Ki ist Anpassung und somit wird output stetig verändert... Wer bitteschön möchte Meds kaufen, die von einer Ki bspw. im Produktionsprozess stetig "verbessert" werden? Hier verlieren sich Qualität und Kontrolle und somit werden alle rechtlichen Vorgaben unerfüllbar. Undenkbar, dass Ki in absehbarer Zeit strukturierte Software ersetzen kann.
