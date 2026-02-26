    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Freenet - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • DB senkt Kursziel auf 34,80 €, Buy bleibt 2026
    • Sondereffekt und höhere Marketingkosten drückt
    • Konsens sinkt, Ausblick 2026; mittelfr. Ziele↑
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 36,70 auf 34,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten lägen vor allem wegen eines Sondereffekts und höherer Marketingkosten leicht unter dem Konsens, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Konsens dürfte nach dem Ausblick auf 2026 zwar etwas sinken, die mittelfristigen Ziele seien allerdings erhöht worden./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

    freenet

    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,75 % und einem Kurs von 27,12 auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -16,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -4,62 %/+32,06 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 34,80 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über freenet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste (rund −20% in zwei Wochen) nach negativen Analystenkommentaren und Diskussionen über mögliche Kursmanipulationen, ob das eine Kaufchance bei ~27 € ist, sowie um Quartalskennzahlen (Umsatz −1,5%, bereinigtes EBITDA/Free Cashflow leicht unter Vorjahr), die Dividenden‑Guidance (2 € oder 80% des FCF) und Risiken durch Verhandlungen mit einem Netzbetreiber (Belastung ~13 Mio 2025, ggf. +37 Mio 2026).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber freenet eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
