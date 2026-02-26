ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Freenet - 'Buy'
- DB senkt Kursziel auf 34,80 €, Buy bleibt 2026
- Sondereffekt und höhere Marketingkosten drückt
- Konsens sinkt, Ausblick 2026; mittelfr. Ziele↑
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 36,70 auf 34,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten lägen vor allem wegen eines Sondereffekts und höherer Marketingkosten leicht unter dem Konsens, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Konsens dürfte nach dem Ausblick auf 2026 zwar etwas sinken, die mittelfristigen Ziele seien allerdings erhöht worden./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,75 % und einem Kurs von 27,12 auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -16,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,07 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,24 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -4,62 %/+32,06 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 34,80 Euro
