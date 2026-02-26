Deutsche Bank Research senkt Ziel für Freenet - 'Buy'

"Freue" mich schon auf morgen, wenn dann die Q4-Zahlen kommen - und alle plötzlich wieder "überrascht" sind, dass die Gewinne zum Vorjahres-Q4 sanken.

Und die click-geile Medienlandschaft wird wieder was von "Gewinneinbruch" labern, ohne dabei das "große Gesamtbild" (die Ursache) zu erklären.





Die kommenden Q4-Zahlen können nunmal schon durch die Übernahme von Mobilezone Deutschland eigentlich nicht "rosig" ausfallen. Schon durch den reinen Kaufpreis (230 Mio.€) und der "Fälligkeit der Finanzschulden in 2025" (192 Mio.€) war im Q4 definitiv eine größere Refinanzierungsrunde notwendig, wobei ich hier mit einer Brückenfinanzierung von 300 Mio.€ rechne. Der Rest (122 Mio.€) sollte aus den Cash-Beständen und Verkaufserlösen locker gedeckt sein. Das heißt aber, dass das Finanzergebnis schonmal schlechter ausfällt. Hinzu kommen ja auch noch die "Kaufnebenkosten" (Anwaltskosten, Durchführung, Verwaltung, etc) , die direkt auf die Gewinne durchschlagen werden. Und da die Übernahme gerade erst durch ist, sind auch noch längst keine "Synergien" gehoben, womit kurzfristig auch kaum mit einem "Gewinn-Input" durch Mobilezone Deutschland zu rechnen ist - Im Gegenteil - die Übernahme dürfte die Gewinne (Margen) einige Quartalen temporär belasten.





Wie ich schon vor Monaten sagte: Die Übernahme ergibt durchaus Sinn (Stärkung der Vertriebskanäle, etablierte Marken, etc.) und auch der Kaufpreis ist OK!

Dennoch muss man natürlich klarmachen, dass so ein größere Übernahme zum Anfang naturgemäß auch erstmal richtig Geld kostet und die operativen Kosten treibt. Erst wenn die Übernahme abgeschlossen und Mobilezone voll integriert ist, kann man Synergien heben. Ich erwarte zum Beispiel das mittelfristig von den ~300 übernommenen Mitarbeitern, etwa 100 noch entlassen werden (Doppelstrukturen/Überschneidungen). Es dauert also etwas, bis das alles "Früchte trägt".





Bis etwa Mitte des Jahres 2026 dürfte diese Übernahme von Mobilezone die Zahlen tendenziell erstmal belasten. Ab dann (wenn dann auch der Ceconomy-Verkauf hoffentlich durch ist, und 150 Mio.€ in der Kasse landen, womit dann auch Schulden gleich wieder getilgt werden können ... und erste Synergien aus der Übernahme gehoben sind) dürfte sich das Blatt allmählich wenden.





Was die Aktie aus dieser "Gemengelage" letztlich macht, steht auf einem anderen Blatt? Auch der Jahresausblick 2026 ist da natürlich mitentscheidend!

Natürlich könnten auch neue Nachrichten bzgl. "waipu.tv - IPO" den Kurs spürbar beeinflussen. Ich stelle mich aber trotzdem mental vorsichtshalber lieber schonmal auf "kleinere Turbulenzen" ein. Schon zu oft war der Markt (bzw. die Medien) von "bekannten Lagebildern" dann doch wieder "völlig überrascht". 🙄

Dabei ist diese "Sondersituation" ja eigentlich offensichtlich. Na, mal abwarten ... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif





Aber selbst wenn es morgen "Verwerfungen" geben sollte, würden viele die Chance nutzen, um sich für die kommende Dividende zu positionieren.

Am Ende spielt das alles (mittelfristig) eh keine große Rolle. An der "Story" ändert sich ja dadurch grundsätzlich auch bloß nichts!