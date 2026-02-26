ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Hensoldt auf 'Equal Weight' - Ziel 97 Euro
- Barclays belässt Hensoldt auf Equal Weight 97€
- Kursziel 97 Euro; Equal Weight bestätigt, sagt
- Stark Auftragseingang gleicht Gewinnrückgang aus.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der starke Auftragseingang kompensiere den leicht schwächeren Gewinn, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag nach den Zahlen des Herstellers von Rüstungsgütern./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:23 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,25 % und einem Kurs von 74,00 auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -11,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,05 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,48 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +22,37 %/+37,32 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 97 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Hier als Meldung von Helsing
...hoffnungsloser Fall. Manche haben eben ein unglaubliches Bedürfnis Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif