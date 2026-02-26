Barclays belässt Hensoldt auf 'Equal Weight' - Ziel 97 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,25 % und einem Kurs von 74,00 auf Tradegate (26. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um -11,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,05 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 8,48 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +22,37 %/+37,32 % bedeutet.